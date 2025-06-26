Как только наступают прохладные ночи и идут дожди — дачники сразу напрягаются. Потому что начинается сезон фитофторы — грибка-убийцы, который за пару дней может превратить ваши помидоры и картошку в черно-бурую кашу. Урожай под угрозой, а вместе с ним — и настроение на весь сезон. Откуда появляется фитофтора и как реально с ней бороться — эти вопросы URA.RU адресовало кандидату биологических наук Сергею Смирнову.
Что такое фитофтора и кто ею болеет
Фитофтора — это грибное заболевание, которое поражает растения, прежде всего представителей семейства пасленовых. Им могут поражаться пасленовые культуры — томаты, баклажаны, перец, — но чаще всего болезнь проявляется именно на картофеле. Кроме того, заражение может передаваться от картофельных клубней на томаты, особенно если не проводится предпосадочная обработка.
Смирнов напомнил, что фитофтора уже становилась причиной серьезных последствий в истории. «В свое время в Ирландии, в 1840-х годах, был массовый голод. Люди выращивали один сорт картофеля, который оказался категорически неустойчив к фитофторе. Заболевание попало туда, урожай погиб, и более миллиона человек умерли от голода. Многие, спасаясь от голода и в поисках лучшей жизни уехали в Америку», — рассказал URA.RU кандидат биологических наук, директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов.
Как фитофтора попадает на участок
Главный источник фитофторы — не воздух и не соседи, а собственный погреб. Болезнь часто сохраняется на картофельных клубнях, которые перезимовали в подвале и весной снова попадают в землю.
«Она сохраняется на клубнях картофеля, который мы закладываем в погреба. И там она ждет своего часа», — объясняет биолог.
Даже если вы приобрели чистые семена томатов и протравили их, это не исключает заражения. В отличие от томатов, большинство сортов картофеля в той или иной степени могут быть носителями фитофторы, особенно если не проводится предпосадочная обработка.
«Мало кто обращает внимание на отбор посадочного материала. Особенно в личных подсобных хозяйствах. Важно, чтобы он был здоровый, не пораженный», — добавляет эксперт.
Второй фактор заражения — отсутствие севооборота. Если пасленовые сажают на одном и том же месте из года в год, споры грибка, оставшиеся в почве, легко «вспыхивают» при благоприятных условиях.
Когда начинается фитофтора: температура, влажность и климат
Грибок активизируется при температуре +14…+16 градусов и высокой влажности. «Оптимальные условия — две-три прохладных и сырых ночи подряд. Тогда и начинается развитие болезни», — поясняет ученый.
По его словам, чаще всего вспышки происходят:
- в Сибири и на севере европейской части России;
- в открытом грунте, а не в теплицах;
- при загущенной посадке и плохой вентиляции;
- при поливе сверху, особенно по листьям;
- на неустойчивых ранних сортах томатов и картофеля.
Первые признаки болезни: что должно насторожить
На начальной стадии появляются темно-зеленые, как будто мокрые пятна. «Если лист начинает чернеть и скручиваться — это значит, гриб уже отработал, ткань мертва. Ждать больше нельзя», — говорит Смирнов.
Он подчеркивает: при первых признаках болезни важно сразу удалять зараженные растения целиком, чтобы не дать фитофторе распространиться.
Первые признаки болезни: что должно насторожить
Фитофтора начинает проявляться темно-зелеными пятнами на листьях — как будто они мокрые. «Если лист начинает чернеть и скручиваться — значит, гриб уже отработал, ткань мертва. Ждать больше нельзя», — говорит специалист.
При первых признаках болезни зараженные растения нужно немедленно удалять, чтобы остановить распространение.
Чем лечить фитофтору: работают ли народные средства
Популярные народные методы — чесночные настои, кефир, зола, йод — практически неэффективны в борьбе с фитофторой и порой могут навредить растениям.
«В интернете сейчас много рекомендаций, это напоминает школу Хогвартса: используют массу средств, которые не имеют научного обоснования», — говорит эксперт.
Из проверенных и реально работающих средств он выделяет несколько препаратов:
- Родомил Голд — один из самых эффективных фунгицидов, который обеспечивает защиту растений примерно на 20 дней. «Мы проверяли его у себя в ботаническом саду, и, хотя он не спасает полностью, помогает выиграть время, задерживая развитие болезни», — делится Смирнов.
- Фитоспорин — биопрепарат на основе бактерии Bacillus subtilis (сенной палочки), который хорошо подходит для профилактики, но не всегда эффективен при сильном заражении.
- Коллоидная сера — применяется в дозировках 10–20 грамм на ведро воды, однако ее недостаток — появление пятен на листьях, что снижает товарный вид растений.
- Манкоцеб, Ордан, Ревус — промышленные химические препараты, используемые в сельском хозяйстве, но перед применением необходимо убедиться, что они разрешены для личных подсобных хозяйств.
При этом Смирнов подчеркивает, что все химические средства безопасны при условии точного соблюдения инструкции. Наибольшая опасность возникает при игнорировании техники безопасности — вдыхании аэрозоля без респиратора или при контакте с кожей.
«Самое опасное — это обработка без респиратора, когда человек вдыхает аэрозоль. Вот тогда возможны отравления, головокружение, раздражение глаз и кожи», — предупреждает ученый.
Как правильно проводить профилактику
- Не поливать сверху, особенно по листьям.
- Выбирать проветриваемые, сухие места для посадки.
- Обеспечивать севооборот: не сажать томаты после картофеля.
- Использовать устойчивые сорта, проверенные по госреестру, а не по надписям на пакетике.
- Начинать обработку после трех холодных ночей подряд во второй половине лета.
«Фитофтора может не появиться вовсе, если участок сухой, без росы, с теплым микроклиматом. В Алтайском крае, например, есть склоны, где она вообще не развивается», — приводит пример ученый.
Что делать после вспышки: чистка, перекопка, сидераты
«Фитофтора остается в почве, если не принять меры. Важно перекапывать землю, вносить сидераты — рожь, горчицу, бобовые. Они активируют полезные микроорганизмы, которые вытесняют грибок», — объясняет биолог.
Также важно:
- Не сжигать остатки, а захоранивать их на глубину от 20 см.
- Компостировать ботву только при высокой температуре («компост должен загореться»).
- Выдерживать перерыв в посадках хотя бы два года на зараженном месте.
Итоговые 10 советов, как избавиться от фитофторы на участке
- Выбирайте устойчивые, районированные сорта.
- Не поливайте сверху, только под корень.
- Соблюдайте севооборот: не сажайте томаты после картофеля.
- Начинайте профилактику после трёх холодных ночей летом.
- Используйте проверенные препараты: родомил, манкоцеб, сера.
- Не ведитесь на «магические рецепты» из соцсетей.
- Удаляйте больные растения сразу.
- После сезона — сидераты и перекопка.
- Компост — только горячий, иначе неэффективен.
- Проверяйте допуск препаратов для ЛПХ.
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