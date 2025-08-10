Екатеринбурженка зарезала маленьких дочь и сына

Ляна зарезала своих детей ножом (архивное фото)
Ляна зарезала своих детей ножом (архивное фото) Фото:
Жительница Екатеринбурга, 49-летняя Ляна зарезала своих детей ножом. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Дети — трехлетняя девочка и девятилетний мальчик — были зарезаны ножом», — рассказал собеседник. После убийства Ляна покончила и с собой. Трупы обнаружили сотрудники газовой службы, которые приехали на вызов об утечке.

«Газом особо не пахло. Возможно, его она включила, чтобы замести следы», — предполагают соседи.

Трагедия произошла утром 10 августа в многоквартирном доме на улице Бардина. Тревогу забила мать Ляны, когда та долго не выходила на связь. В последнее время ее дочь была в депрессивном состоянии. СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ, тела направили на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии, — в сюжете агентства.

