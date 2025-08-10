Вероятной причиной гибели режиссера Бутусова стало мертвое волнение на море

Вероятной причиной гибели театрального режиссера Юрия Бутусова при купании в Черном море у побережья болгарского города Созополь могло стать мертвое волнение. Об этом сообщил профессиональный водолаз и мастера подводной фотографии Михаила Заимова.
«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — рассказал Заимов. Его слова передает ТАСС.
Мертвое волнение, также известное как отбойное течение, представляет серьезную опасность для купающихся: встречные подводные течения мешают пловцу выбраться к берегу, человек быстро теряет силы и может утонуть. По предварительной информации, инцидент произошел вечером, когда спасатели уже завершили дежурство.
Как сообщила полиция Созополя, что сообщение о происшествии поступило 9 августа около 20:30 по местному времени. Прибывшие на место патрульные обнаружили тело мужчины, позже опознанного как гражданин России 1961 года рождения. Медики скорой помощи констатировали смерть. Следов насильственной смерти на теле не выявлено, оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту гибели возбуждено уголовное дело.
В консульской службе посольства России в Болгарии подтвердили готовность оказать семье погибшего всю необходимую помощь. О смерти Юрия Бутусова сообщил директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Режиссер скончался на 64-м году жизни. Прощание пройдет в Москве.
