«Потешит самолюбие»: музыкальный критик оценил грядущее выступление Леонтьева в России

Певцу Валерию Леонтьеву гарантированы аншлаг и овации в Казани на «Новой волне», где исполнитель исполнит пять своих песен. Об этом в беседе с URA.RU заявил музыкальный критик Евгений Бабичев. И дело тут даже не в тренде на артистов и песни 90-х и нулевых. Леонтьев объявил об окончании карьеры, поэтому любое его появление на сцене, тем более с хитами, которые все знают и любят, будет громким событием.
«Валерий Леонтьев четко дал понять, что уходит со сцены. Во время его редких "вылазок" зрители захотят слышать от певца best of the best (лучшее из лучшего). Пять заявленных на "Новой волне" песен — как раз, на мой взгляд, входят в десятку лучших песен в его репертуаре. Поэтому даже на небольшом выступлении точно можно ожидать громогласные аплодисменты. Я даже думаю, что, скорее всего, какую-то часть его выступления публика будет слушать стоя. Как только он объявил, что уходит со сцены, сейчас его любое выступление возводится в ранг эксклюзива», — пояснил критик.
На «Новую волну» Леонтьева пригласил лично Игорь Крутой. По словам Бабичева, авторитет композитора для артиста настолько важен, что он не может ему отказать. «Но в любом случае для Леонтьева это возвращение в приятную атмосферу, момент ностальгии. Он точно знает, что на этом мероприятии все будет красиво, стильно, интеллигентно. Возможно, он не будет вообще общаться с журналистами», — предполагает критик.
К слову, в беседе с URA.RU концертный директор Леонтьева также отмечал, что решение об общении с представителями прессы останется на усмотрение артиста.
Обещают, что Валерий будет петь живьем. По мнению критика, в целом песни артиста не требуют сильных затрат, поэтому он выступит в «энергосберегающем режиме» и даст спеть в том числе и зрителям. «Думаю, что может быть это будет — 70% исполняет сам, 30% дает петь залу. Или, опять же, в энергосберегающем ресурсе спокойно на одном дыхании можно эти пять песен исполнить самому. Во-первых, потешить самолюбие. Во-вторых, вы представляете, какая реакция будет у зрительного зала», — резюмировал критик.
Музыкальный фестиваль «Новая волна» состоится в Казани с 22 по 25 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.