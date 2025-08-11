Что делать с яблоней, если плоды гниют прямо на ветке: советы биолога

Август — пик урожая, но часто плоды яблони начинают гнить прямо на ветке. Что с этим делать и как сохранить сад, URA.RU рассказал кандидат биологических наук, директор Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов.
Причины гниения яблок
Плоды гниют по нескольким причинам. Во-первых, это могут быть повреждения, вызванные насекомыми — например, плодожоркой, которая повреждает плоды, делая их уязвимыми для инфекций, отметил эксперт. Однако в большинстве случаев основными виновниками являются грибковые инфекции. Среди них лидируют парша яблок и монилиоз.
«Парша — это проблема европейских сортов, особенно в европейской части страны. В Сибири парша встречается редко, но монилиоз здесь свирепствует — например, в Алтайском крае, до 100% садов поражены», — отмечает Смирнов.
Высокая влажность и перепады температур — ключевые факторы развития грибковых инфекций. Грибки любят влажную и прохладную погоду с температурой от 15 до 25 градусов. При сухой погоде парша развивается медленнее, а монилиоз менее агрессивен. Заморозки до -3…-4 градусов обычно не вредят плодам, особенно зимним сортам.
Помимо грибков, плоды могут повреждать вредители — плодожорки и осы. Плодожорки откладывают яйца в молодые завязи, и если не проводить обработки весной и в начале лета, инфекция быстро распространяется. «Для борьбы с ними применяют специальные препараты и феромонные ловушки, которые мешают самцам оплодотворять самок», — указал ученый.
Как распознать паршу и монилиоз
«Парша — грибковое заболевание с характерными симптомами. На плодах появляются пятна, трещинки, кожа расслаивается и трескается, как мозоли, образуются вздутия и выпуклости, которые могут покрывать половину плода. На листьях и ветках — черные пятна, повреждения. В итоге плоды теряют товарный вид. Иногда парша захватывает целое дерево», — указывает эксперт.
Монилиоз — тоже грибковое заболевание. Его первые признаки проявляются еще весной на листьях и стеблях: отдельные ветки начинают желтеть и высыхать. Это тревожный сигнал, который часто остается без внимания. Позже на зрелых плодах появляются характерные концентрические круги и рыхлые пустулы.
«Яблоки могут слегка подбраживать внутри, гнить или подсыхать, но при этом нередко остаются висеть на дереве довольно долго», — отмечает специалист.
Весной нужно обращать внимание на неравномерное цветение: если отдельные ветки запаздывают или подсыхают — это сигнал о проблемах. Увядание веток, чернение кончиков листьев, появление буровато-оливковых пятен на листьях — первые симптомы заражения. Заражение начинается с листьев, плоды поражаются позже, указывает эксперт.
Эффективные методы борьбы
Появление монилиоза и парши на плодах — признак того, что борьба с инфекциями весной была недостаточной.
«Чтобы предотвратить это, первую обработку нужно проводить уже на стадии набухания почек, используя бордоскую жидкость или препараты меди. Затем следует сделать 2-3 обработки до и после цветения», — говорит Смирнов.
Медьсодержащие препараты нужно применять строго соблюдая сроки ожидания, чтобы не было фитотоксичности и остатков на плодах.
Но если болезнь уже выявлена на плодах, никакие препараты не помогут — плоды придется собирать и уничтожать. «Лучше всего сжигать пораженные яблоки либо компостировать их не менее двух-трех лет при правильном режиме, но, важно, чтобы компост был аэробным и достаточно прогретым, иначе споры грибов сохранятся», — подчеркивает кандидат наук.
После сбора урожая крайне важно убрать все опавшие плоды и листья — они являются резервуаром спор грибов, которые могут заразить деревья в следующем сезоне. Приствольные круги рекомендуется перекопать или замульчировать, а затем провести осеннюю обработку медесодержащими или серосодержащими препаратами (нужно учесть, что серосодержащие препараты эффективны против клещей и некоторых грибков, а медь — преимущественно против грибковых инфекций). Весной и в течение лета проводят еще 2-3 профилактических обработки.
А вот народные средства малоэффективны. «Настойки чеснока, например, которые многие используют и подобное — больше для самоуспокоения. Основные и проверенные препараты — медь и сера, которые нужно применять весной и осенью», — отмечает специалист.
Устойчивые сорта яблонь
Современная селекция учитывает устойчивость к грибковым заболеваниям. «Гены устойчивости к парше хорошо изучены, и селекционеры выводят сорта, которые имеют эти гены. Если у сорта их нет, такие деревья не рассматриваются в современной селекции», — пояснил специалист.
Он отметил, что в разных регионах есть свои районированные сорта, адаптированные под местные условия и устойчивые к местным заболеваниям. «В Сибири, например, есть полукультурные сорта, которые не „ходовые“ в Европе», — сказал эксперт. Поэтому садоводам важно выбирать районированные и устойчивые сорта».
«Грамотные садоводы ведут учет устойчивости своих сортов, отмечая, какие деревья болеют чаще. К слабым сортам нужно подходить более тщательно, уделяя им повышенное внимание и обработку. Устойчивые сорта можно обрабатывать реже или вовсе не трогать», — указал ученый.
Осенний уход за яблонями
Парша провоцирует ранний листопад, что снижает количество цветочных почек и, соответственно, урожай следующего года.
Основные рекомендации для садоводов:
- Полив яблонь осенью лучше всего проводить в конце сентября — октябре, особенно если осень сухая. "Недостаток воды осенью снижает зимостойкость дерева и ухудшает цветение в следующем сезоне", — говорит Смирнов.
- Подкормка калийно-фосфатными удобрениями без азота стимулирует развитие крепких цветочных почек и улучшает запас питательных веществ в корнях. Норма внесения удобрений — ориентировочно 100–150 г на дерево, распределенных по приствольному кругу. Избыток азота осенью ухудшает подготовку к зиме.
- Мульчирование приствольных кругов помогает сохранить влагу и питательные вещества в почве, защищает корни от резких перепадов температуры.
- Удаление опавших листьев и санитарная обрезка — обязательные мероприятия. Споры грибковых инфекций, таких как парша и монилиоз, сохраняются в остатках листьев и пораженных ветках, провоцируя повторное заражение деревьев в следующем сезоне.
- Особое внимание стоит уделять регионам с суровыми зимами, где правильный осенний уход повышает шансы яблонь успешно пережить холодный период и полноценно раскрыть потенциал в следующем году.
Особенности ухода за яблонями в разных регионах России
- Европейская часть России. Влажный умеренный климат способствует развитию парши и монилиоза. Здесь обязательны весенние обработки бордоской жидкостью и медьсодержащими препаратами, регулярный сбор и уничтожение опавших листьев и плодов. Подкормка калийно-фосфатными удобрениями осенью повышает иммунитет деревьев.
- Сибирь. Суровый климат с частым распространением монилиоза, парша встречается реже. Фокус на профилактику монилиоза — ранние весенние обработки, тщательный осенний сбор опавших плодов и листьев, усиленный осенний полив для повышения зимостойкости.
- Дальний Восток. Резкие перепады температуры и повышенная влажность создают благоприятные условия для грибковых заболеваний. Нужны многоступенчатая профилактическая обработка весной и летом, мульчирование приствольных кругов для защиты корней от перепадов температуры.
- Южные регионы (Краснодарский край, Ставрополь, Ростовская обл.). Жаркий и сухой климат снижает риск грибковых болезней, но увеличивает вероятность солнечных ожогов и повреждений плодов осами. Защита плодов от солнечных ожогов с помощью теневых укрытий, регулярный контроль и борьба с осами, достаточный осенний полив для укрепления деревьев.
- Северные регионы (Архангельская обл., Карелия). Короткий вегетационный период и низкие температуры уменьшают риск грибков, но требуют внимания к зимостойкости и защите от заморозков. Выбор морозостойких районированных сортов, своевременная обрезка для формирования крепкой кроны, дополнительное мульчирование и укрытие на зиму.
- Поволжье и Урал. Переходный климат с умеренной влажностью, где грибковые болезни имеют сезонный характер. Нужны регулярные профилактические обработки в весенне-летний период, контроль влажности почвы, осенние подкормки для повышения устойчивости к стрессам.
