Россия осудила решение Нетаньяху установить полный контроль над Газой

Россия резко осудила решение Израиля установить полный контроль над городом Газа и расширить военную операцию на территории палестинского анклава. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности.
«Эти действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета Безопасности ООН», — заявил Полянский, комментируя одобренный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план. По словам дипломата, реализация этого решения наносит крайне серьезный удар по перспективам двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, передает его слова постпредство России при ООН в своем telegram-канале.
Российская сторона также выразила обеспокоенность тем, что расширение военной операции и введение израильских войск могут привести к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации в Газе. По оценке Полянского, новые масштабные силовые операции чреваты массовыми перемещениями, увеличением числа жертв среди гражданского населения и ростом кровопролития. Он отметил, что методы распределения гуманитарной помощи со стороны Израиля противоречат нормам международного гуманитарного права и приводят к гибели мирных жителей.
Москва подчеркнула неизменную позицию в пользу дипломатического урегулирования палестино-израильского вопроса на основе формулы «Два государства для двух народов», которая, по мнению российских представителей, способна гарантировать как безопасность Израиля, так и право палестинцев на собственное государство. Российская делегация призвала Совет Безопасности ООН не допустить дальнейшей эскалации и заявила о необходимости срочного поиска путей к мирному разрешению конфликта.
Вечером 8 августа военно-политический кабинет Израиля поддержал план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, предусматривающий установление контроля над всей территорией города Газа и расширение военной операции в палестинском анклаве. По плану Израиля, жители Газы должны оставить его до 7 октября.
