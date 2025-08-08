«Самое голодное место на Земле»: последствия для сектора Газы из-за оккупации, реакция мира и Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще 7 августа заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа. После порядка 10 часов обсуждения на следующий день инициативу согласовали — жители города должны покинуть свои дома до 7 октября. Также военно-политический кабинет страны поддержал идею премьера по ликвидации палестинской группировки ХАМАС.
Большинством голосов кабмина были утверждены ключевые принципы завершения текущего конфликта: разоружение палестинских военных, освобождение заложников, демилитаризация территории анклава, обеспечение Израилем контроля над безопасностью в Газе и формирование администрации независимой от ХАМАС и Палестины. Что сейчас происходит в оккупированной Газе — в материале URA.RU.
Как сейчас складывается обстановка в секторе Газа
Обостряющийся гуманитарный кризис в секторе Газа, возникший в ходе очередной эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, ставит под угрозу продовольственную безопасность всего населения региона. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с середины июля 2025 года количество людей, погибших от голода, достигло 180 человек.
Еще до начала нынешнего этапа конфликта регион испытывал трудности с поставками продовольствия, основная часть которого поступала благодаря гумпомощи ООН и других международных структур. В конце января 2025 года многие палестинцы начали возвращаться в разрушенный анклав. Однако в марте Иерусалим полностью заблокировал гуманитарный импорт в сектор, а жители были фактически лишены возможности покинуть территорию из-за закрытых погранпереходов и боевых действий. Ситуация переросла в катастрофу, несмотря на заявления израильских властей об отсутствии угрозы голода для местных жителей.
В мае в ООН сообщили о возобновлении поставок продовольствия в Газу. По оценкам экспертов ООН по вопросам продовольственной безопасности, сейчас в Газе развивается «худший сценарий». Фиксируются наличие двух из трех критериев, определяющих голод: значительное снижение потребления пищи и острое недоедание. Третьим критерием выступает уровень смертности, признаки которого также уже наблюдаются в Газе.
Что обсуждалось в правительстве Израиля в последние дни
План по оккупации
На первоначальном этапе израильские власти намерены доставить в Газу значительные объемы гуманитарной помощи. На следующей стадии предполагается провести организованное перемещение жителей в южные районы сектора, а также в палаточные лагеря, развернутые в центре анклава. Ожидается, что этот этап завершится к 7 октября — дата имеет символическое значение, поскольку совпадает со второй годовщиной начала операции армии Иерусалима в регионе.
На третьем этапе планируется установить «полную военную блокаду» города. Данный шаг рассматривается в рамках общей стратегии Израиля по ликвидации подразделений ХАМАС. При этом, в официальных документах вместо термина «оккупация» применяется формулировка «захват» — это обусловлено желанием властей официального Иерусалима минимизировать возможную международно-правовую ответственность за положение гражданских лиц на контролируемых территориях.
Ультиматум для ХАМАС
Израиль совместно с США разрабатывает условия для палестинской группировки, предусматривающие проведение двустороннего обмена пленными и обязательное разоружение боевиков организации. В случае отказа выполнить эти требования официальный Иерусалим намерен продолжить бои в секторе Газа. Спецпредставитель Штатов по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф отметил, что организация мирных переговоров после введения условного 60-дневного перемирия вряд ли урегулирует ситуацию и поможет освобождению заложников.
«Теперь мы думаем, что нам надо сменить подход к переговорам на «все или ничего», и все вернутся домой. У нас есть план», — заявил Уиткофф. Его слова передает Forbes.
На израильских бизнесменах могут пытаться заработать
Предприниматели Иерусалима обратились в консалтинговую компанию Boston Consulting Group (BCG) с запросом на разработку модели перемещения палестинцев из Газы в Сомали. Помимо этого, рассматривались альтернативные варианты, предусматривающие выселение жителей региона в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Иорданию. Как отмечает газета Financial Times, такие сценарии предполагали получение экономической выгоды для стран, принимающих вынужденных переселенцев.
Реакция палестинских властей на решение Израиля
Послы обеспокоены полным контролем над Газой
Посол Палестины в Австрии и постоянного наблюдателя при ООН в Вене Салах Абдель Шафи ранее выражал обеспокоенность из-за установки полного контроля над сектором Газа. По его словам, подобные шаги способны усугубить и без того критическую гуманитарную обстановку в регионе.
Дипломат также подчеркнул, что такие действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта, который носит признаки геноцида. Также подобное еще больше осложнит ситуацию для населения Газы, говорится в заявлении посла, которое распространило постпредство Палестины в Вене.
Палестинский президент попросил помощи у Трампа
Глава Палестины Махмуд Аббас выступил с официальным обращением к лидеру США Дональду Трампу, призвав его вмешаться в урегулирование ситуации вокруг сектора Газа — приостановить реализацию израильских планов и обеспечить достижение прочного мира. Он также сообщил, что палестинская сторона продолжает настаивать на соблюдении своих законных прав, включая право на самоопределение и учреждение независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Махмуд Аббас категорически несогласен с оккупационными действиями Израиля.
Мнение израильской оппозиции
Лидер оппозиции Иерусалима и партии «Еш Атид» Яир Лапид в соцсети Х заявил, что принятое кабмином страны решение — это катастрофа, которая повлечет за собой череду новых трагедий. Он подчеркнул, что захват города был спланирован вопреки рекомендациям армии и спецслужб Израиля, которые советовали отказаться от подобного шага.
Что в мире говорят об оккупации сектора Газа
Реакция ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность из-за планов оккупации Газы. Он подчеркнул, что такие действия необходимо немедленно прекратить, поскольку они приведут к усугублению гуманитарной обстановки и проблему голодающими жителями в регионе.
В организации отметили, что Иерусалим продолжает ограничивать соответствующие поставки в Газу. При этом разрешенных объемов ввоза недостаточно для удовлетворения потребностей местного населения.
Политолог Бридже: оккупация Газа снизит доверие к ООН
Решение Израиля по палестинкой территории приведет к снижению доверия к ООН, заявил политолог Дмитрий Бридже в интервью «Известиям». По его словам, действия Иерусалима не только сводят на «нет» все существующие и возможные в будущем попытки урегулирования конфликта, но и показывают крайне опасный пример, когда одностороннее применение силы и последующее занятие территории рассматриваются как приемлемый способ ведения политики. Кроме того, подобное нанесет серьезный удар по репутации международных институтов, прежде всего ООН, чьи решения и инструменты оказываются бессильны перед фактическими действиями сторон.
Реакция Турции, Британии и Австралии
В турецком МИД призвали принять меры против израильской оккупации, подчеркнув, что данный план направлен на принудительное выселение палестинцев с их родных территорий. В свою очередь, премьер Великобритании Кир Стармер охарактеризовал инициативу как ошибочную — этот шаг не способствует завершению противостояния или освобождению заложников, а лишь приведет к дальнейшему кровопролитию. Стармер призвал израильское руководство в срочном порядке пересмотреть принятое решение. Также и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг раскритиковала планы правительства Иерусалима.
Позиция РФ по конфликту на Ближнем Востоке
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по данному вопросу предельно ясна и во многом совпадает с точкой зрения большинства членов Совбеза — израильская оккупация рассматривается страной как крайне негативный шаг, ведущий ситуацию в ошибочном направлении. Полянский подчеркнул, что РФ осуждает подобные действия — они противоречат всем ранее принятым решениям ООН по палестино-израильскому конфликту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.