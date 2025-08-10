В Нижнем Тагиле на территории Старого Демидовского завода проходит международный фестиваль короткометражного кино Ural Shorts. Участников и гостей поприветствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«На территории Старого Демидовского завода приветствовал участников и зрителей Международного фестиваля короткометражного кино Ural Shorts... Ural Shorts — важное культурное событие города, праздник кино, дающий возможность встретиться с авторами и вдохновиться новыми идеями. Благодарю создателей и всех участников!» — рассказал Пинаев в своем telegram-канале.
В 2025 году организаторы посвятили специальную номинацию фестиваля 300-летию Старого Демидовского завода. Мэр города также отметил, что мероприятие ежегодно собирает талантливых режиссеров и позволяет зрителям познакомиться с лучшими короткометражными фильмами.
Уральский международный фестиваль короткометражного кино проводится четыре раза в год — летом, осенью, зимой и весной. В рамках каждого этапа осуществляется конкурсный отбор фильмов, лучшие из которых демонстрируются на больших экранах и транслируются по телевидению. Торжественное вручение наград традиционно проходит в августе Нижнем Тагиле. Главная награда — Гран-при в размере 100 000 рублей.
