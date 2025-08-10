Экс-директор завода в Златоусте пытался оспорить иск на 333 млн рублей, ему отказали

Кассационный суд признал обоснованным решение о взыскании свыше 330 миллионов рублей с экс-генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и бывшего руководителя дирекции правового обеспечения этого предприятия Екатерины Аверьяновой. Ранее Лемешевский, Аверьянова, а также адвокат Игорь Третьяков были приговорены к различным срокам лишения свободы по обвинению в хищении денежных средств НПО посредством оплаты несуществующих юридических услуг.
«Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове на днях оставил без удовлетворения жалобу Сергея Лемешевского и Екатерины Аверьяновой. Экс-руководители НПО имени Лавочкина просили отменить решение Химкинского горсуда Подмосковья и апелляционное определение Мособлсуда, постановивших взыскать с них денежные средства в общей сумме 332 526 654 руб. 92 коп.», — пишет «Коммерсант».
Экс-руководители НПО обратились в суд с целью оспорить как размер предъявленного ущерба, так и сам факт его взыскания. Они указывали на то, что средства были возвращены потерпевшей стороне посредством арбитражного разбирательства, то есть сумма была взыскана дважды.
В 2018 году Следственный комитет России возбудил дело о мошенничестве против Лемешевского и Аверьяновой. Установлено, что в 2015 году Аверьянова заключила 23 договора с адвокатом Игорем Третьяковым на завышенные суммы за юридические услуги, которые включались в себестоимость продукции предприятия, что означало использование бюджетных средств. Суд признал, что основная работа выполнялась штатными сотрудниками, а не привлеченными юристами. При этом судились с Роскосмосом, в структуру которого входит НПО. В октябре 2022 года всех троих признали виновными: Лемешевского приговорили к семи с половиной годам, Аверьянову и Третьякова — к семи и шести годам соответственно. Гражданский иск НПО «Роскосмос» был частично удовлетворен.
