В Госдуме хотят увеличить отпуск для некоторых россиян

В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров на 7 дней
В ГД предложили увеличить отпуск для предпенсионеров
Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату законопроект, предусматривающий увеличение ежегодного отпуска для предпенсионеров на семь дней, до 35 календарных дней. Документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента в понедельник, 11 августа. Согласно пояснительной записке, авторы инициативы — лидер партии Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Данным законопроектом предлагается закрепить предоставление отпуска для предпенсионеров, то есть работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, в частности, предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней», — говорится в пояснительной записке к проекту. Текст передает РИА Новости.

Миронов подчеркнул, что в России насчитывается свыше семи миллионов граждан предпенсионного возраста, и этот кадровый ресурс требует особого внимания со стороны государства. По словам депутата, дополнительные дни отдыха могут положительно сказаться на трудовой активности и здоровье работников этой категории. Гусев добавил, что инициатива направлена на создание комфортных условий для граждан, находящихся на этапе перехода к пенсии: дополнительные дни отпуска позволят предпенсионерам уделять больше времени себе, семье и заботе о здоровье.

Ранее россиянам напомнили, что предпенсионеры имеют возможность воспользоваться определенными льготами и преимуществами, передает 360.ru. Среди таких мер поддержки — увеличенный размер пособия по безработице. По словам старшего научного сотрудника Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, статус предпенсионера присваивается гражданам за пять лет или менее до достижения возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости.

