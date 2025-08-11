Россияне жалуются на сбои в работе мобильного интернета и связи

Жители Приморского края массово столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и интернета. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей в социальных сетях.
По данным портала Downdetector, который фиксирует сбои в работе цифровых сервисов, пользователи не могут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Как отмечают абоненты, интернет полностью пропал.
Днем ранее, 10 августа, в различных регионах России были зафиксированы массовые неполадки в функционировании мессенджера Telegram. Наибольшее количество обращений пользователей было зарегистрировано в 11:11 по московскому времени. С перебоями сталкивались как обладатели мобильных гаджетов, так и стационарных компьютеров, при этом чаще всего о трудностях сообщали владельцы устройств на базе Android.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.