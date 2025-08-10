10 августа 2025

Мизулина призналась, что болела за Пермскую команду

Мизулина стала одним из членов жюри на КВН в Перми
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что поддерживала команду Пермского края на «Летний кубок» Высшей лиги КВН, который прошел в Перми 11 августа. Об этом она заявила на самос мероприятии.

«Спасибо за потрясающую игру. Я сегодня болела за сборную Пермского края!», — написала Мизулина.

Екатерина Мизулина прилетела в Пермь 10 августа, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с «Летним кубком» Высшей лиги КВН, где она выступила членом жюри. Также на 11 августа у Мизулиной запланирована встреча с учащимися и педагогами в Доме молодежи Перми.

