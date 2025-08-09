09 августа 2025

Мизулина сообщила о сбоях в работе Telegram после прибытия в Пермь

Екатерина Мизулина посетила Пермь в качестве члена жюри Высшей лиги КВН
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, прилетевшая в Пермь 10 августа, рассказала о сбоях в Telegram. Ранее ее подписчики сообщили, что в мессенджере не работают звонки.

«Причины сбоя пока неизвестны. У меня в Перми звонки работают штатно, а вот кружки и видео загружаются медленно», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

В прикамской столице она пробудет не менее двух дней. 10 августа Мизулина выступит в качестве члена жюри на «Летнем Кубке» КВН, а на следующий день, 11 августа, встретится с учащимися школ, студентами и педагогами. Мероприятие пройдет в Доме молодежи.

