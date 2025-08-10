10 августа 2025
09 августа 2025

Соцфонд ХМАО рассказал, кто может получить пенсионные накопления единовременно

Пенсионеры ХМАО могут получить более ста тысяч рублей единовременно
Больше двух тысяч человек в ХМАО сняли накопительную часть пенсии
Больше двух тысяч человек в ХМАО сняли накопительную часть пенсии

Жители Югры могут разово забрать всю сумму накопительной пенсии. Условия выплат и порядок оформления разъяснили в региональном отделении Соцфонда.

«В 2025 году жители Югры, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), а также граждане с правом на досрочную страховую пенсию по старости, могут получить единовременно всю сумму накопительной пенсии, если она составляет 411 тысяч 750 рублей и менее. Если накопления превышают этот размер, назначаются ежемесячные выплаты, которые рассчитываются индивидуально», — рассказала управляющий отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

По новому порядку расчет зависит от суммы накоплений и установленного срока выплат — 270 месяцев (22,5 года). Если размер накопительной пенсии составляет 10% и менее от общероссийского прожиточного минимума пенсионера (1 525 рублей в 2025 году), деньги выплачиваются разово. При превышении этого порога выплаты производятся ежемесячно.

С начала года более 2,3 тысячи жителей ХМАО получили пенсионные накопления. Средний размер единовременной выплаты составил около 123 тысяч рублей.

Подать заявление можно через портал Госуслуг или в клиентской службе отделения СФР по ХМАО. Размер накоплений доступен в личном кабинете на портале, в отделениях фонда и МФЦ. В случае смерти получателя право на средства имеют его правопреемники.

Ранее URA.RU сообщало, что социальный фонд России по ХМАО назвал даты выплат пенсий в августе. С 5 августа перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям, 5, 8, 18 и 22 числа югорчанам будет начислена пенсия.

