Посчитана пенсия, которую обязаны платить по закону, если ни дня не работал

Пенсия для граждан России, которые не имели официального трудового стажа, в 2025 году составит не менее 15 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин.
«Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8 824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Прожиточный минимум на 2025 год для пенсионеров составляет 15 250 рублей», — процитировало Говырина РИА Новости.
Депутат уточнил, что оформить доплату можно через портал «Госуслуги». Ее сумма, федерального или регионального характера, будет рассчитываться индивидуально и составит не ниже прожиточного минимума.
Как сообщало URA.RU ранее, россияне могут получить пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 411 750 рублей. Право на выплату возникает при достижении прежнего пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. При этом для выхода на пенсию в 2025 году россиянам потребуется не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа.
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