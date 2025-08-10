На «Строганов Фест» с группой Dabro устроят автобусный тур из Перми в Усолье

Из Перми в Усолье на мультижанровый фестиваль «Строганов Фест» организованы автобусные туры. Попасть на концерт группы Dabro и другие мероприятия праздника 16 августа можно на отдельном шаттле, рассказали организаторы.
«Автобусы увезут пермяков до Усолья и вечером вернут обратно. Гостей тура ждет подробная экскурсия по историческим объектам Усолья. Гастрономический эксклюзив — битва шеф-поваров Урала и Сибири, мастер-классы по приготовлению блюд по рецептам Строгановых от шеф-поваров из Перми и Санкт-Петербурга», — говорят в дирекции фестиваля.
На «Строганов Фест» будут работать детская слободка с мастер-классами и играми, интерактивный театр, выставки, торговые ряды с изделиями мастеров и ремесленников. Как ранее рассказывало URA.RU, хедлайнером музыкальной программы станет группа Dabro — исполнитель таких хитов как «Звук поставим на всю», «На часах ноль-ноль» или «Дальше-больше». К фестивалю должны также восстановить уникальные старинные ворота Палат Строгановых.
