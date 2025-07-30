В Пермском крае старинное здание Палат Строгановых получит восстановленные уникальные ворота со слюдяными вставками. Точную копию дверей 18 века создает пермский кузнец Денис Лодыгин, а тончайшие слюдяные пластины, которые в старину использовали вместо стекла, изготавливают на одном из предприятий.
«Все детали воссоздаваемой двери будут выполнены с использованием технологий, применявшихся в первой половине 18 века. Кованые детали будут изготовлены вручную в кузнице. В точности по старинным чертежам будут реконструированы слюдяные вставки. Для этого на одном из российских предприятий по старым образцам будут сделаны тончайшие слюдяные пластины толщиной меньше миллиметра», — рассказывают в Усольском историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых».
Здание резиденции Строгановых в Усолье построено в 1724 году. В дверях стояли слюдяные ячейки, так называемые окончины. Они соединялись железными перегородками и были заключены в деревянную раму. Слюда, пропускающая свет, в русской архитектуре служила заменой дорогому и редкому тогда стеклу, пояснили в музее. Завершить работы по воссозданию ворот планируется к середине августа. Публике их покажут в рамках фестиваля культурного наследия «Строганов Фест», который пройдет в Усолье 16 августа.
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