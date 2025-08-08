Близится середина последнего летнего месяца, но фестивальная активность в Пермском крае не утихает. Впереди пермяков и гостей региона ждет множество массовых праздников и фестивалей. Самые интересные из них — в обзоре URA.RU.
16 августа
Литературный фестиваль «Компрос» (16+)
16-17 августа в Перми пройдет литературный фестиваль «Компрос». Его гостями станут поэты и писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Ижевска, Челябинска. Основные площадки — культурное пространство «ИльТЮЗион» и молодежный центр «Кристалл». Первый день — наиболее насыщенный — в «ИльТЮЗионе» публика увидит три спектакля: «Завтра мы будем на небе» (16+), «ДФПЧ» (16+) и арт-представление по мотивам сказов Павла Бажова (12+). Здесь же состоится слэм поэтов (16+), демократичные поэтические чтения «Биармия» (16+) и «Семь минут» (16+), поэтические чтения молодых поэтов Перми.
Второй день фестиваля пройдет в молодежном центре «Кристалл» и будет посвящен связи литературы и визуальных искусств. Гости увидят поэтические видеоклипы и документальные фильмы.
«Строганов Фест»
Мультижанровый фестиваль «Строганов Фест» пройдет в Усолье. Хедлайнером музыкальной программы станет группа Dabro — исполнитель таких хитов как «Звук поставим на всю», «На часах ноль-ноль» или «Дальше-больше». Будет работать детская площадка и ярмарка мастеров. К фестивалю должны успеть восстановить уникальные старинные ворота Палат Строгановых.
«Звонкая песнь пэлянов» (0+)
В деревне Пармайлово Кочевского округа пройдет фестиваль, посвященный старинному коми-пермяцкому музыкальному инструменту пэляны. Гостей ждут мастер-классы по игре на пэлянах, приготовлению национальных блюд, ткачеству и набойке узоров, а также выступления творческих коллективов.
23 августа
«Охота на охоту» (16+)
В селе Ошиб Кудымкарского округа пройдет фестиваль, посвященный традициям коми-пермяцких охотников. Здесь можно будет узнать мифы и легенды, заговоры, а также настоящие истории, связанные с охотничьим промыслом. Среди активностей, предложенных гостям праздника, различные обряды древних коми-пермяков. Например, подношение лесным духам, чтобы охота оказалась удачной.
29 августа
«Просвет» (0+)
Фестиваль света «Просвет» пройдет в Перми на территории Завода Шпагина, в Театральном сквере и на экотропе «Зеленого кольца» у реки Егошиха с 29 по 31 августа. Гостей ждут масштабные проекции на театр, инсталляции с использованием лазеров, световых иллюзий и звуковых пейзажей. Город украсят гигантское светящееся гнездо, инопланетный цветок и световая тропа.
30 августа
«Ночь города»
Фестивальное лето в Перми завершит «Ночь города». Главным гостем сцены на эспланаде станет группа «Кино». Выступление будет сопровождаться световым шоу.
«Раздолье Фест» (0+)
В селе Троица пройдет масштабный музыкальный фестиваль под открытым небом на берегу реки Сылвы. Фестиваль объединит современную музыку, народные ремесленные и гастрономические традиции, художественную выставку, мастер-классы и активный отдых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!