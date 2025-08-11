Хабаровский губернатор Демешин начал формировать списки в Госдуму-2026

Губернатор Хабаровского края и экс-заместитель Генпрокурора Дмитрий Демешин начал формировать списки в Госдуму-2026 и готовит большие изменения. Как утверждает источник агентства, глава региона намерен заменить в федеральном парламенте одномандатников-единороссов Бориса Гладких и Павла Симигина. По словам инсайдера, он недоволен эффективностью народных избранников и уже нашел им преемников.
«Уже обсуждаются потенциальные должности, которые займут депутаты после ухода из Госдумы. За два года им не удалось сблизиться с Демешиным и продемонстрировать ему свою эффективность», — говорит собеседник URA.RU.
С таким прогнозом согласны политологи. «Как депутаты они достаточно слабые. Могут попасть в расторговку между Демешиным и федеральными структурами. На мой взгляд, пока рано говорить о том, на кого их будут менять», — сказал нам дальневосточный политконсультант Вячеслав Беляков.
«Широкой поддержкой они не пользуются, шансов на переход в Госдуму не вижу. Есть негативный бэкграунд, а эффективность не очень большая», — отмечает доктор политических наук Илдус Ярулин.
По информации источника агентства, на мандат от одного из округов претендует новоиспеченный депутат краевой думы, участник СВО Всеволод Мохирев. Неформально он уже начал предвыборную кампанию. В ее рамках ему позволяется выступать с согласованной критикой заксобрания и правительства.
Основная интрига — удастся ли Демешину пролоббировать изменения на федеральном уровне. По нашим данным, Симигин и Гладких согласовывались полпредом ДФО Трутневым и «Единой Россией» в обход региональных властей в 2021 году.
С 2018 по 2024 годы Хабаровский край находился под управлением губернаторов от ЛДПР. Ситуация изменилась с назначением на пост врио главы региона Демешина, работавшего в Генпрокуратуре. Прошлогодние выборы в местные органы власти закончились для либерал-демократов полным поражением.
