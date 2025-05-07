Губернатор-силовик перешел к новым чисткам на Дальнем Востоке

Известный жестким стилем управления хабаровский губернатор и бывший замгенпрокурора Дмитрий Демешин вступил в новый конфликт. Спустя год чисток бывших в правительстве края, он приступает к борьбе за Хабаровск. Считается, что сегодня город контролирует группа бывшего мэра с 18-летним стажем Александра Соколова. Его ставленники в бизнесе и власти, узнав о планах Демешина, перешли в наступление. К чему ведет очередная интрига в скандальном регионе — в материале URA.RU.
Протест элит
Дальний Восток традиционно считается территорией с наиболее сильным влиянием местных элитных групп и кланов. Любые решения и ставленники Москвы воспринимаются в регионе с недоверием и протестом. «Внешние воздействия воспринимаются здесь как проблемы и раздражители, нежели как поддержка. Кланы дерутся до конца, жестче и крепче, и Москвы психологически для них не существует», — описывает ДФО политолог, доцент Финуниверсита при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
Федеральные власти, учитывая специфику региона, прислали в регион в качестве врио губернатора бывшего замгепрокурора РФ Дмитрия Демешина. Только прибыв в Хабаровский край из Москвы в мае 2024 года Демешин создал себе имидж жесткого управленца. В разгар предвыборной кампании он начал десятками увольнять кадры своих предшественников от ЛДПР — Михаила Дегтярева и Сергея Фургала. За год работы он почти полностью перекроил областное правительство. На сегодня два его вице-губернатора — выходцы из Генеральной прокуратуры. Московские кадры также работают зампредами правительства, возглавляют министерства здравоохранения, транспорта, лесного хозяйства, культуры, строительства, промышленности и образования.
Изменения коснулись и экономического ландшафта региона, сообщают источники агентства. По их словам, при лоббистских усилиях губернатора в Хабаровский край начали заходить новые компании, в том числе московские. Это вызвало недовольство среди местных «олигархов».
Инсайдер агентства не стал называть конкретные компании и имена их владельцев, чтобы не раскрывать коммерческую тайну. Однако подчеркнул, что это касается сфер строительства, транспортных перевозок, гостиничного бизнеса.
Политолог, доктор политических наук Илдус Ярулин отмечает, что Демешин посягнул на интересы бывших «хозяев» края. «Заходят федеральные группы компаний „ПИК“, „Самолет“ и многие другие. У определенных групп, которых отодвигают от „кормушки“, это взывает негодование. Это когорта людей, которые долгое время были хозяевами в крае и пережили все губернаторские перестановки. Сейчас их не допускают к дележу пирога», — комментирует агентству Ярулин.
Видными представителями старой политической когорты источники агентства называют действующего мэра Сергея Кравчука. Он считается преемником «легендарного» экс-главы города Александра Соколова, который четырежды переизбирался на эту должность и правил Хабаровском 18 лет. Именно Соколов, по словам инсайдеров, пролоббировал действующего мэра Кравчука на должность в 2018 году.
Имея влиятельного патрона, Кравчуку удавалось сохраняться в должности и при Фургале, и при Дегтяреве. «На тандеме Соколов-Кравчук завязано большое количество городских подрядчиков и предпринимателей», — говорит инсайдер агентства.
Борьба губернатора и мэра
Демешин же, в отличие от предшественников, не скрывал неприязни к Кравчуку и старым элитам. По словам инсайдера, близкого к краевому правительству, губернатор регулярно критиковал главу города на закрытых совещаниях, а пару раз делал это публично, в присутствии журналистов. Основные претензии были к состоянию городского хозяйства, качеству работ по благоустройству подрядными организациями. Отношения оставались напряженными в течение всего последнего года.
Дальневосточный политтехнолог, член Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Вячеслав Беляков отмечает, что Демешин не заигрывает с местными элитами, а нацелен на их искоренение. «Кравчук — яркий представитель старых элитных групп. А у Демешина со всеми хабаровскими элитами напряженные отношения. Предполагаю, что он к этим людям относится с долей подозрения. Для него они чужие», — охарактеризовал обстановку Беляков.
Претензии губернатора к Кравчуку обоснованны, сказал в беседе с агентством президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Я недавно был в Хабаровске, и то, что там происходит в центре, и с дорогами, и с благоустройством, вызывает очень большие вопросы. Я бы, честно говоря, предложил принимать кадровые решения», — отметил эксперт.
Накануне ситуация усугубилась, сообщает источник агентства. По его словам, до мэра дошли слухи о намерении Демешина инициировать его отставку после вступления в силу поправок в закон о местном самоуправлении. Они начнут действовать с 19 июня этого года и полностью отменят прямые выборы мэров городов. Сейчас глава Хабаровска избирается прямым голосованием. Новые поправки позволят Демешину беспрепятственно назначить на пост мэра свою креатуру, проведя ее только через голосование депутатов гордумы.
Этот же источник сообщил, что переформатирование мэрии произойдет до выборов в Госдуму в 2026 году. Планируются отставки не только главы города, но и других высокопоставленных чиновников администрации.
«Скорее всего, Кравчуком пожертвуют. Сейчас загвоздка в том, что на его место нет никого на скамейке запасных. Не исключаю, что это случится к 2026 году. Есть время для того, чтобы подобрать преемника. К тому же, это будет шаг ради пиара и повышения рейтингов перед выборами в Госдуму», — сказал агентству Беляков.
Схож во мнении и Евгений Минченко. Он полагает, что кадровое решение поставлено на паузу из-за подбора подходящей кандидатуры.
«Надо создать понятный план работы, преемник должен приходить не просто в кресло, а с определенной программой. Должна быть коалиция поддержки. Я думаю, что карт-бланш (на взаимодействие с региональной элитой — прим.ред.) у Демешина есть, но это не значит, что он должен рубить шашкой. Не исключаю и того, что Кравчуку дают возможность исправиться», — прокомментировал URA.RU Минченко.
Выстоит ли Кравчук
На фоне роста напряженности против губернатора развернулась кампания в социальных сетях. Сразу несколько информационных ресурсов Хабаровска написали о предполагаемой отставке губернатора.
«Уже целый месяц весь Белый дом колобродит из-за слухов о скором уходе Демешина. Согласно слухам, нынешнего губернатора Хабаровского края собираются забрать на повышение в Москву. Уход Дегтярева начинался с точно таких же слухов», — пишет telegram-канал «ХабВыбора».
Волну подхватили и некоторые общественные деятели региона. К примеру, вот что заявил политический активист, бывший депутат заксобрания края Максим Кукушкин: «Опять новый губернатор? Прошедший отчёт Демешина перед Закдумой схож с прошлогодним отчетом Дегтярёва, как по содержанию, так и по форме проведения. Вскоре после подобного отчёта Дегтярёв с нескрываемой радостью покинул наш край. Учитывая триумфальное возвращение Хабаровского края в лоно „Единой России“, существует приличная доля вероятности роста действующего губернатора уже в этом году. Если это произойдёт в текущем месяце, то жители Хабаровского края вновь будут выбирать нового главу в сентябре».
Политолог Илдус Ярулин связывает происходящее с противодействием старой элиты. При этом эксперт полагает, что Кравчук не сумеет оказать серьезного сопротивления губернатору, намеренного отправить его в отставку.
«В ответ на намерения губернатора появляются вбросы и слухи в каналах, но я не думаю, что будет очень большое количество желающих поддержать мэра. Его группа и влияние теперь не такие уж большие», — комментирует эксперт.
Политолог Дмитрий Журавлев же предполагает, что сильная клановость Хабаровского края может стать опасным препятствием для Демешина в попытке уволить Кравчука. «Если он попытается приструнить местные элиты, они объединятся против него. Для кадрового решения по мэру ему, вероятно, пока не хватает ресурса. Но играть ключевую роль в политических процессах Демешину удается», — убежден Журавлев.
Агентству не удалось дозвониться до вице-губернатора по внутренней политике Сергея Кузнецова. Корреспондент связался с председателем комитета по информационной политике правительства Мариной Морозовой. Она попросила направить вопросы в письменном виде. Ответы ожидаются.
В пресс-службе мэра Кравчука не ответили. На имя главы города направлен письменный вопрос. Ответ ожидается.
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