Компании ХМАО резко повысили зарплаты работникам

Средняя зарплата в Югре выросла более чем на 10%
Средняя зарплата в Югре выросла более чем на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата за месяц выросла более чем на 10%. В июле работодатели были готовы платить сотрудникам почти 90 тысяч рублей, сообщает Head Hunter.

«Медианная предлагаемая зарплата в июле в ХМАО составила 89 794 рублей. В июне показатель находился на уровне 81 289%. Соответственно, рост — 10,4%», — следует из статистики сервиса. Цифра превысила январские данные, когда аналитики фиксировали самую большую среднюю зарплату в течение года — более 87 тысяч рублей.

Сами югорчане при этом стали меньше просить денег в резюме. Средняя ожидаемая зарплата по Югре упала с 80 000 до 77 724 рублей. Показатель держался на одном уровне около трех месяцев.

Чаще всего сейчас югорчане ищут работу среди рабочего персонала и на производстве. Работодатели помимо этих позиций также заинтересованы в кадрах в строительстве и недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало о самых популярных франшизах для бизнеса в Югре. Тогда речь шла о строительстве, IT-секторе, торговле и сфере услуг.

