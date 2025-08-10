Дети участников спецоперации России на Украине рвутся в УрФУ

В УрФУ по квоте для участников СВО и их детей в 2025 году зачислили 364 человека

По специальной квоте поступили сотни человек в УрФУ (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2025 году Уральский федеральный университет (УрФУ) зачислил 364 абитуриента по отдельной квоте для участников специальной военной операции (СВО) и их детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, это почти в два раза больше, чем в прошлом году — тогда по этой квоте было принято 203 человека. «Почти на 80% увеличилось число абитуриентов, поступающих по отдельной квоте в Уральский федеральный университет им. Ельцина. В 2024 году по ней поступило 203 человека, в 2025 — уже 364», — отметили в учебном заведении. В целом конкурс на поступление в УрФУ в 2025 году вырос более чем на 6 тысяч человек и достиг 40 289 заявлений. Особенно заметен рост числа заявлений, поданных через портал «Госуслуги» — их количество увеличилось вдвое и составило 36 591. Ректор УрФУ Илья Обабков подчеркнул, что цифровизация процессов и интеграция с государственными сервисами позволяют вузу эффективнее взаимодействовать с абитуриентами. Приемная кампания 2025 года в УрФУ продемонстрировала сразу несколько тенденций: рост числа поступающих по отдельной квоте, увеличение общего количества заявлений и активное внедрение цифровых технологий в процесс поступления. Администрация вуза отмечает, что эти изменения соответствуют современным требованиям образования и рынка труда. Новость по теме Главные заявления нового ректора УрФУ Обабкова: про стипендии, гуманитариев и иностранцев «Урал — традиционно промышленный регион, у нас много бюджетных мест на направлениях, связанных с машиностроением, металлургией, химическими технологиями и энергетикой. Повышению интереса к этим специальностям способствует и активное включение промышленных предприятий в образовательный процесс: работа с партнерами перестроена под задачи работодателя», — подчеркнул Обабков. Отдельная квота для участников СВО и их детей была введена в 2023 году по указу президента России. Согласно новым правилам, на эту категорию абитуриентов выделяется 10% бюджетных мест на каждом направлении подготовки в российских вузах. Это дает дополнительное преимущество детям военнослужащих при поступлении в высшие учебные заведения. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году среди поступающих с высокими баллами в УрФУ наибольший интерес вызвали образовательные программы, связанные с информационными технологиями, экономикой, а также инженерными и естественно-научными дисциплинами. Как уточнили в пресс-службе университета, результаты анализа средних и проходных баллов ЕГЭ по данным направлениям свидетельствуют о высокой конкуренции среди абитуриентов и значительном спросе на специалистов соответствующего профиля на рынке труда.

