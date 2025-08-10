10 августа 2025

Пермский зоопарк ищет «мам» для животных

В Пермском зоопарке открыты вакансии киперов и поваров для животных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Животным Пермского зоопарка нужна забота
Животным Пермского зоопарка нужна забота Фото:
новость из сюжета
В Перми открылся новый зоопарк в микрорайоне Нагорный

Пермский зоопарк активно набирает сотрудников. После переезда на новую территорию зверинцу необходимо больше киперов — рабочих по уходу за животными. Это «мамы» для наших обитателей, говорит директор зоопарка Юлия Шитова.

«Мы продолжаем набор сотрудников. Будем рады, если вы любите животных и придете к нам на работу. Нам очень нужны киперы — это рабочие по уходу за животными, которые непосредственно в контакте находятся с животными, ухаживают за ними. Это своего рода мамы для животных», — рассказала Шитова журналистам.

По ее словам, на старой территории зоопарка работали 86 сотрудников. Теперь по штатному расписанию — более 240 ставок. На сайте зверинца указано, что кроме киперов требуются приготовители кормов. Особых требований к образованию и опыту нет. Зарплата предлагается до 50 тысяч рублей в месяц.

Как ранее рассказывало URA.RU, Пермский зоопарк начал работать на Нагорном 7 августа. До этого территорию оценили эксперты из других зверинцев и заповедников. Пермский парк они назвали одним из лучших в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский зоопарк активно набирает сотрудников. После переезда на новую территорию зверинцу необходимо больше киперов — рабочих по уходу за животными. Это «мамы» для наших обитателей, говорит директор зоопарка Юлия Шитова. «Мы продолжаем набор сотрудников. Будем рады, если вы любите животных и придете к нам на работу. Нам очень нужны киперы — это рабочие по уходу за животными, которые непосредственно в контакте находятся с животными, ухаживают за ними. Это своего рода мамы для животных», — рассказала Шитова журналистам. По ее словам, на старой территории зоопарка работали 86 сотрудников. Теперь по штатному расписанию — более 240 ставок. На сайте зверинца указано, что кроме киперов требуются приготовители кормов. Особых требований к образованию и опыту нет. Зарплата предлагается до 50 тысяч рублей в месяц. Как ранее рассказывало URA.RU, Пермский зоопарк начал работать на Нагорном 7 августа. До этого территорию оценили эксперты из других зверинцев и заповедников. Пермский парк они назвали одним из лучших в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...