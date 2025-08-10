Пермский зоопарк ищет «мам» для животных

Пермский зоопарк активно набирает сотрудников. После переезда на новую территорию зверинцу необходимо больше киперов — рабочих по уходу за животными. Это «мамы» для наших обитателей, говорит директор зоопарка Юлия Шитова.
«Мы продолжаем набор сотрудников. Будем рады, если вы любите животных и придете к нам на работу. Нам очень нужны киперы — это рабочие по уходу за животными, которые непосредственно в контакте находятся с животными, ухаживают за ними. Это своего рода мамы для животных», — рассказала Шитова журналистам.
По ее словам, на старой территории зоопарка работали 86 сотрудников. Теперь по штатному расписанию — более 240 ставок. На сайте зверинца указано, что кроме киперов требуются приготовители кормов. Особых требований к образованию и опыту нет. Зарплата предлагается до 50 тысяч рублей в месяц.
Как ранее рассказывало URA.RU, Пермский зоопарк начал работать на Нагорном 7 августа. До этого территорию оценили эксперты из других зверинцев и заповедников. Пермский парк они назвали одним из лучших в России.
