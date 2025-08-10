В городе Краснокамск Пермского края недалеко от фабрики Гознака вечером 10 августа образовался провал. Об этом в соцсетях рассказал глава Краснокамского округа Игорь Быкариз. Чиновник выехал на место и рассказал, что воронка в диаметре около трех метров и глубиной три метра. Она напоминает карстовую, но ранее в городе подобных воронок не фиксировали.
«Воронка глубиной практически уже три метра и в диаметре примерно метра три. Пока на Шоссейной ограничили движение. Дальше посмотрим. Карстовых воронок у нас тут не бывает, но провал [образовался], как от карстовой воронки. Будем держать вас в курсе», — сообщил Быкариз.
Сейчас на участке улицы Шоссейной, где появился провал, ограничено движение. Дорога будет перекрыта до завершения ремонтных работ. На месте работают специалисты МУП «Краснокамский водоканал».
