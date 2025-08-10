Прокуратура ХМАО добилась выплаты долгов по зарплате на 640 миллионов рублей

В Югре в первом полугодии удалось погасить долги по зарплате на сумму свыше 640 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
«Благодаря мерам прокурорского реагирования в округе погашены долги по заработной плате на общую сумму свыше 640 млн рублей», — уточнили в ведомстве. За шесть месяцев прокуроры выявили более 1,2 тысяч нарушений трудового законодательства. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 250 человек.
В прокуратуре добавили, что по искам надзорного ведомства суды взыскали задолженность в пользу более 390 работников на сумму почти 49 млн рублей. Всего восстановлены права почти пяти тысяч югорчан.
Ранее URA.RU сообщало, что партийный функционер ЛДПР Игорь Кувакин, курирующий Нефтеюганский район и Пыть-Ях, задолжал более 600 тысяч рублей за коммунальные услуги. Эти данные фигурировали в материалах прокурорской проверки, связанной со списанием безнадежных долгов ресурсоснабжающим предприятием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!