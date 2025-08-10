10 августа 2025
09 августа 2025

Прокуратура ХМАО добилась выплаты долгов по зарплате на 640 миллионов рублей

Благодаря вмешательству прокуратуры в ХМАО погашены долги по заработной плате на общую сумму свыше 640 млн рублей
В Югре в первом полугодии удалось погасить долги по зарплате на сумму свыше 640 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Благодаря мерам прокурорского реагирования в округе погашены долги по заработной плате на общую сумму свыше 640 млн рублей», — уточнили в ведомстве. За шесть месяцев прокуроры выявили более 1,2 тысяч нарушений трудового законодательства. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлекли более 250 человек.

В прокуратуре добавили, что по искам надзорного ведомства суды взыскали задолженность в пользу более 390 работников на сумму почти 49 млн рублей. Всего восстановлены права почти пяти тысяч югорчан.

Ранее URA.RU сообщало, что партийный функционер ЛДПР Игорь Кувакин, курирующий Нефтеюганский район и Пыть-Ях, задолжал более 600 тысяч рублей за коммунальные услуги. Эти данные фигурировали в материалах прокурорской проверки, связанной со списанием безнадежных долгов ресурсоснабжающим предприятием.

