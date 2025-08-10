Куратор ЛДПР из ХМАО оказался злостным неплательщиком за услуги ЖКХ

Партийный функционер ЛДПР Игорь Кувакин, курирующий Нефтеюганский район и Пыть-Ях, задолжал более 600 тысяч рублей за коммунальные услуги. Эти данные фигурировали в материалах прокурорской проверки, связанной со списанием безнадежных долгов ресурсоснабжающим предприятием, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.
«Кувакин значился в реестре должников с суммой 635 тысяч рублей. Его задолженность рассматривалась на комиссии по непроизводительным расходам как безнадежная к взысканию. Кувакин занимается общественной деятельностью, ведет бизнес, но при этом накопил такой непомерный долг», — пояснил собеседник агентства. URA.RU располагает копиями соответствующих документов.
В разговоре с агентством Кувакин подтвердил наличие долга. Свой отказ платить за услуги ЖКХ он объяснил плохим коммунальным сервисом. Он сообщил, что проживает в частном доме с 2014 года и регулярно за свой счет меняет трубы и устраняет подтопления. «Не хотел платить за такую работу. Но компания обратилась в суд, и я оплатил долг», — отметил он.
По информации источника, в прокуратуре Пыть-Яха неоднократно указывали на слабую работу муниципального предприятия «УГХ», которое является поставщиком коммунальных ресурсов, по взысканию долгов с физических лиц. «Из-за слабой работы с дебиторской задолженностью приходится ежегодно просить дотации у окружного правительства. Предприятие не в силах собственными силами заплатить за поставки газа, на котором оно работает», — добавил он.
Ранее URA.RU писало, что в этом году трудовая инспекция выявила многомиллионную задолженность по зарплате в ООО «Уральский вышкомонтажный центр». Работодатель не выплатил сотрудникам почти 14 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!