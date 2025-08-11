Президент Беларуси Лукашенко встретится с челябинским губернатором Текслером

Лукашенко встретится с Текслером сегодня
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится сегодня с челябинским губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого».
«Сегодня Первый встретится с губернатором одного из самых суровых регионов России — Челябинской области. Земля, где метеориты не падают, а приземляются», — говорится в сообщении в telegram-канале.
