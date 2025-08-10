10 августа 2025

Глава Следкома Бастрыкин отреагировал на жалобы пермяков на опасный завод

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить завод, который мешает пермякам
Жители Поповки не раз жаловались на завод по производству бетона
Жители Поповки не раз жаловались на завод по производству бетона

Глава Следкома Александр Бастрыкин вновь поручил пермским коллегам проверить завод по производству бетона, который мешает жителям деревни Поповка. Пермяки обратились в приемную главы ведомства. Они рассказали, что страдают от цементной пыли и выбросов газа от завода

«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина в соцсети „ВКонтакте“ обратилась жительница Пермского края по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей деревни Поповки. В результате деятельности завода по территории населенного пункта распространяется цементная пыль, в атмосферу осуществляется выброс газов. Кроме того, предприятие регулярно нарушает режим тишины, что создает значительные неудобства местным жителям», — отмечают в ведомстве.

Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СКР по Прикмью Денису Головкину повторно доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки завода. Доклад будет представлен в центральный аппарат Следкома.

URA.RU рассказывало, что жители с 2022 года ведут борьбу с заводом, расположенным всего в нескольких метрах от жилых домов. В 2024 году суд обязал владельцев завода до апреля текущего года установить очистное оборудование, однако решение суда до сих пор не исполнено. Жалобы жителей Поповки в различные инстанции результатов не принесли.

