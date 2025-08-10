Глава Следкома Бастрыкин отреагировал на жалобы пермяков на опасный завод

Глава Следкома Александр Бастрыкин вновь поручил пермским коллегам проверить завод по производству бетона, который мешает жителям деревни Поповка. Пермяки обратились в приемную главы ведомства. Они рассказали, что страдают от цементной пыли и выбросов газа от завода
«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина в соцсети „ВКонтакте“ обратилась жительница Пермского края по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей деревни Поповки. В результате деятельности завода по территории населенного пункта распространяется цементная пыль, в атмосферу осуществляется выброс газов. Кроме того, предприятие регулярно нарушает режим тишины, что создает значительные неудобства местным жителям», — отмечают в ведомстве.
Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СКР по Прикмью Денису Головкину повторно доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки завода. Доклад будет представлен в центральный аппарат Следкома.
URA.RU рассказывало, что жители с 2022 года ведут борьбу с заводом, расположенным всего в нескольких метрах от жилых домов. В 2024 году суд обязал владельцев завода до апреля текущего года установить очистное оборудование, однако решение суда до сих пор не исполнено. Жалобы жителей Поповки в различные инстанции результатов не принесли.
