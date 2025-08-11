Рейс из Тюмени в ХМАО задержали почти на шесть часов

В Тюмени почти на шесть часов отложен вылет рейса до Белоярского в ХМАО. Рейс обслуживает авиакомпания «ЮТэйр», гласит информация на электронном табло тюменского аэропорта.
«Сдвоенный рейс UTR 123 и ЮТ 123. Маршрут Тюмень — Белоярский. Рейс был запланирован на 08:15. новое время отправления — 14:00», — сообщает табло.
В справочной службе Рощино URA.RU пояснили, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета в порт отправления. По данным Gismeteo, в Белоярском в настоящий момент солнечно, а скорость ветра не превышает двух метров в секунду. URA.RU Направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается.
