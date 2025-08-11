Ирландская компания по добыче нефти в России будет ликвидирована

Акционеры ирландской нефтяной компании PetroNeft Resources PLC, занимавшейся разведкой и добычей нефти в Томской области, приняли решение о ликвидации организации. Об этом сообщается на официальном сайте корпорации.
«Компания подлежит добровольному закрытию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании PetroNeft. Решение о ликвидации было утверждено на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 8 августа 2025 года.
В сообщении подчеркивается, что компания более не будет вести операционную деятельность и приступает к процедуре закрытия в соответствии с юридическими требованиями. В качестве ликвидатора назначен Дэвид Ван Дессель, которому поручено распределить активы между участниками компании. По данным на 30 сентября 2023 года, крупнейшими акционерами PetroNeft являлись Natlata Partners Limited (25,7%), контролируемая Максимом Коробовым, Ллойд Уиггинс (14,46%), Дарья Шафтельская (9,2%), J&E Davy (6,6%) и Seguro Nominees Limited (5,4%).
