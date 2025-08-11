Россия и США могут предложить Зеленскому федерализацию Украины

Россия и США могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому вариант федерализации страны с предоставлением регионам права развивать исторические связи с РФ. Об этом сообщил заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ и чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
«Важнейшим элементом плана, который будет предложен Москвой и Вашингтоном Владимиру Зеленскому, для этого его оставляют американцы, может стать федерализация, децентрализация, дающая право регионам развивать в том числе исторические связи с Россией, не говоря уже о том, что экономически существовать, если не выживать, Украина сможет только в сотрудничестве с Россией», — отметил Яковенко в своей публикации для РИА Новости.
Дипломат также подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине перестает быть главным вопросом в отношениях между США и Россией, уступая место другим приоритетам. Яковенко считает, что за прекращение огня Киеву придется заключить мирное соглашение с признанием новых границ. По его мнению, без прочного мира Украина не сможет восстановить экономику, а Вашингтон получает дополнительный рычаг влияния на реформу украинской государственности. Яковенко также отметил, что у Киева не остается надежд на получение репараций или возврат замороженных российских активов в обмен на снятие санкций и доступ к западной экономике.
Ранее The New York Times писал, что президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок, вариант которых рассматривал глава США Дональд Трамп. Издание также подчеркнуло, что Трамп рассматривает заключение мирного соглашения между Украиной и Россией как одну из ключевых задач своей внешней политики, даже если для этого потребуется согласие Киева на определенные уступки, передает RT.
