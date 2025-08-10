Жители Югры сообщают о проблемах со звонками в мессенджерах. По данным сервиса Downdetector, за сутки зарегистрировано около 500 жалоб на работу WhatsApp* и примерно столько же — на Telegram.
«Не работают звонки в мессенджерах, качество связи плохое. Не удается нормально пообщаться с собеседником, слышно все через раз», — рассказал один из пользователей в ХМАО.
Крупные операторы заявили, что их сети функционируют в штатном режиме. «Сеть Т2 работает в штатном режиме. Недоступность сервисов в регионе могла быть связана только с точечными ограничениями в работе мобильного интернета по независящим от оператора причинам», — сообщили URA.RU в отделе по связям с общественностью «МР Урал» Т2. В «Мегафоне» также сообщили об отсутствии сбоев. От МТС на момент публикации комментарий не поступил.
*принадлежит компании Meta, признана экстремистской на территории РФ и запрещена.
Ранее URA.RU сообщало, что жители городов ХМАО жаловались на сбои в работе мобильного интернета. По данным сервиса, фиксирующего сбои на территории округа, пик жалоб был замечен вечером 23 июля. На следующий день, 24 июля, проблемы упали в динамике.
