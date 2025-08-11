«Громко кричит»: девочка, выпавшая с 6 этажа в Екатеринбурге, была с няней

В Екатеринбурге 3-летняя девочка выпала с шестого этажа и выжила
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло на Ботанике
ЧП произошло на Ботанике Фото:

Трехлетняя девочка, которая выпала с шестого этажа и выжила в Екатеринбурге, по предварительным данным, была с няней. Малышка выжила, ее доставили в больницу №9, рассказали URA.RU очевидцы.

«Я проходил мимо дома и слышал, как из окна громко кричит женщина. Она кричала полицейским, что не может открыть дверь. На месте [происшествия] были сотрудники ППС», — сказал первый собеседник агентства.

По словам второго, он якобы видел, как девочку доставили в больницу. «Как я понял, она в сознании, очень громко плакала. Вроде бы ее прощупали, переломов явных нет, но есть ссадины и ушибы. Не могу утверждать, что это та самая девочка, но по возрасту совпадает», — отметил очевидец.

ЧП произошло на улице Родонитовой. Полиция уже проводит проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трехлетняя девочка, которая выпала с шестого этажа и выжила в Екатеринбурге, по предварительным данным, была с няней. Малышка выжила, ее доставили в больницу №9, рассказали URA.RU очевидцы. «Я проходил мимо дома и слышал, как из окна громко кричит женщина. Она кричала полицейским, что не может открыть дверь. На месте [происшествия] были сотрудники ППС», — сказал первый собеседник агентства. По словам второго, он якобы видел, как девочку доставили в больницу. «Как я понял, она в сознании, очень громко плакала. Вроде бы ее прощупали, переломов явных нет, но есть ссадины и ушибы. Не могу утверждать, что это та самая девочка, но по возрасту совпадает», — отметил очевидец. ЧП произошло на улице Родонитовой. Полиция уже проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...