«Громко кричит»: девочка, выпавшая с 6 этажа в Екатеринбурге, была с няней

Трехлетняя девочка, которая выпала с шестого этажа и выжила в Екатеринбурге, по предварительным данным, была с няней. Малышка выжила, ее доставили в больницу №9, рассказали URA.RU очевидцы.
«Я проходил мимо дома и слышал, как из окна громко кричит женщина. Она кричала полицейским, что не может открыть дверь. На месте [происшествия] были сотрудники ППС», — сказал первый собеседник агентства.
По словам второго, он якобы видел, как девочку доставили в больницу. «Как я понял, она в сознании, очень громко плакала. Вроде бы ее прощупали, переломов явных нет, но есть ссадины и ушибы. Не могу утверждать, что это та самая девочка, но по возрасту совпадает», — отметил очевидец.
ЧП произошло на улице Родонитовой. Полиция уже проводит проверку.
