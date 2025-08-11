Пермяков приглашают наблюдать самый мощный звездопад через телескоп

Август - самое время смотреть на звезды
В Пермском крае астроклуб «Телескоп» устраивает ночную экскурсию по звездному небу. Участники в ночь на среду смогут наблюдать самый мощный метеорный поток «Персеиды», а также различные звездные скопления и туманности.
«Едем за город наблюдать глубокий космос и „Персеиды“. Нас ждет экскурсия по созвездиям летне-осеннего неба. Мы найдем и „потрогаем“ около 15 созвездий под звездным куполом и узнаем о них увлекательные истории», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
Наблюдения будут проходить с помощью телескопа Sky Watcher Dob 6. Через него можно будет сделать фото звездного неба.
