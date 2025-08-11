Пермяков приглашают наблюдать самый мощный звездопад через телескоп

Астроклуб «Телескоп» устраивает для пермяков выезд для наблюдения за звездами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Август - самое время смотреть на звезды
Август - самое время смотреть на звезды Фото:

В Пермском крае астроклуб «Телескоп» устраивает ночную экскурсию по звездному небу. Участники в ночь на среду смогут наблюдать самый мощный метеорный поток «Персеиды», а также различные звездные скопления и туманности.

«Едем за город наблюдать глубокий космос и „Персеиды“. Нас ждет экскурсия по созвездиям летне-осеннего неба. Мы найдем и „потрогаем“ около 15 созвездий под звездным куполом и узнаем о них увлекательные истории», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Наблюдения будут проходить с помощью телескопа Sky Watcher Dob 6. Через него можно будет сделать фото звездного неба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае астроклуб «Телескоп» устраивает ночную экскурсию по звездному небу. Участники в ночь на среду смогут наблюдать самый мощный метеорный поток «Персеиды», а также различные звездные скопления и туманности. «Едем за город наблюдать глубокий космос и „Персеиды“. Нас ждет экскурсия по созвездиям летне-осеннего неба. Мы найдем и „потрогаем“ около 15 созвездий под звездным куполом и узнаем о них увлекательные истории», — говорится на странице клуба в соцсети «ВКонтакте». Наблюдения будут проходить с помощью телескопа Sky Watcher Dob 6. Через него можно будет сделать фото звездного неба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...