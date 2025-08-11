В Госдуме определили главного врага российского спорта

Депутат Журова: Украина является главным врагом спорта России
Украина стала основным врагом российского спорта и спортсменов на международной арене. Об этом сообщила олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова.

«Как бы это ни звучало, но главный враг российского спорта — это Украина», — подчеркнула Светлана Журова в беседе с порталом «ВсеПроСпорт». По ее словам, украинские представители регулярно направляют жалобы в различные спортивные организации, проводят протестные акции и стараются сформировать негативное отношение к российским спортсменам. Журова считает, что подобная деятельность координируется группой чиновников, а финансирование поступает со стороны западных стран, которые используют украинский спорт как инструмент в информационной войне.

Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ряд международных футбольных организаций с просьбой отменить товарищеский матч между сборными России и Иордании. Несмотря на это, Футбольная федерация Иордании подтвердила проведение встречи, которая состоится 4 сентября в России. Российская сборная участвует только в товарищеских матчах после отстранения от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

