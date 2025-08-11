Заявления по маткапиталу в России будут рассматривать пять дней

В Российской Федерации с десяти до пяти дней уменьшен период, отведенный на рассмотрение заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала. Об этом сообщили в правительстве России.

«С 10 до 5 рабочих дней сокращен период рассмотрения заявления об использовании маткапитала территориальными органами Социального фонда», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале правительства РФ.

Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней был уменьшен срок рассмотрения заявлений и вынесения соответствующих решений территориальными органами Соцфонда в случаях, когда возникает необходимость в запросе дополнительных документов. По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, у родителей должно быть больше времени на детей, а не на бюрократию.

«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия», — сказал Мишустин.

Ранее член Совета Федерации Айрат Гибатдинов выступил с инициативой, благодаря которой российские семьи, арендующие жилье, могут получить новый вид господдержки — налоговый вычет в размере 13% от суммы аренды при наличии официального договора. По его словам, предлагаемый вычет поможет снизить финансовую нагрузку на семьи, вынужденные снимать квартиры, а также станет стимулом для легализации рынка аренды.

