Организаторы взяли двухдневную паузу
Популярная китайская закусочная, в которой сегодня вспыхнуло кухонное оборудование, вернется к работе уже 13 августа. Об этом в telegram-канале рассказала администрация «Чихо».
«У нас тут остро по-настоящему. Настолько, что китайка вспыхнула. Сегодня и завтра отдыхаем, приводим все в порядок. А уже 13 августа снова готовы тебя встречать», — говорится в сообщении администрации закусочной.
Пожар начался на кухне китайской закусочной «Чихо» около полудня 11 августа. В инциденте обошлось без пострадавших.
