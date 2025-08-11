Стало известно, когда откроется горевшая в Тюмени китайская закусочная

Горевшая в Тюмени китайская закусочная возобновит работу 13 августа
Организаторы взяли двухдневную паузу
Организаторы взяли двухдневную паузу

Популярная китайская закусочная, в которой сегодня вспыхнуло кухонное оборудование, вернется к работе уже 13 августа. Об этом в telegram-канале рассказала администрация «Чихо».

«У нас тут остро по-настоящему. Настолько, что китайка вспыхнула. Сегодня и завтра отдыхаем, приводим все в порядок. А уже 13 августа снова готовы тебя встречать», — говорится в сообщении администрации закусочной.

Пожар начался на кухне китайской закусочной «Чихо» около полудня 11 августа. В инциденте обошлось без пострадавших.

