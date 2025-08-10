Помещение закусочной сильно задымлено
После пожара в помещении популярной китайской закусочной «Чихо» в Тюмени наблюдается сильное задымление, а пол залит водой. Видео с места происшествия удалось снять корреспонденту URA.RU.
«Очень дымно, сильно пахнет. Пол весь залит водой. На полу валяется огнетушитель — явно пытались справиться с ситуацией самостоятельно», — комментирует видео журналист агентства.
Закусочная загорелась около полудня 11 августа. На место происшествия почти сразу приехал наряд МЧС. Информации о пострадавших на данный момент нет. По данным очевидцев, в «Чихо» могла загореться фритюрница.
