Стало известно, как выглядит популярная китайская закусочная в Тюмени после пожара. Видео

В популярной китайской закусочной Тюмени произошло сильное задымление
Помещение закусочной сильно задымлено
Помещение закусочной сильно задымлено Фото:

После пожара в помещении популярной китайской закусочной «Чихо» в Тюмени наблюдается сильное задымление, а пол залит водой. Видео с места происшествия удалось снять корреспонденту URA.RU.

«Очень дымно, сильно пахнет. Пол весь залит водой. На полу валяется огнетушитель — явно пытались справиться с ситуацией самостоятельно», — комментирует видео журналист агентства.

Закусочная загорелась около полудня 11 августа. На место происшествия почти сразу приехал наряд МЧС. Информации о пострадавших на данный момент нет. По данным очевидцев, в «Чихо» могла загореться фритюрница. 

