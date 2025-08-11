Пашинян признал роль России в Закавказье, несмотря на договор с Трампом и Алиевым

Роль России в Закавказье останется одной из ключевых, несмотря на то что Армения и Азербайджан выбрали США для подписания декларации о мирном урегулировании. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сам, спустя два дня, позвонил президенту РФ Владимиру Путину, и это говорит о том, что Ереван признает Москву как важного игрока в регионе, объяснил URA.RU старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.
«Никол Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку», — говорится в сообщении Кремля.
Путин подтвердил, что Россия дальше готова содействовать урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Речь идет о «комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе».
По информации Кремля, Путин рассказал Пашиняну о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится на Аляске уже 15 августа. «Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса», — сказано в релизе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа подписали в США декларацию о мирном урегулировании. Это было сделано в присутствии американского лидера Дональда Трампа, который заверил, что Америка вмешается, если хотя бы одна из сторон нарушит договоренности.
Политолог Ахмет Ярлыкапов, Россия не исключается из процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. «Сам факт звонка Пашиняна говорит о том, что Россия остается крупным игроком в регионе, что без участия России транспортные коридоры не будут раскрыты.
В любом случае позиция Российской Федерации должна учитываться. Ведь документ, подписанный в Вашингтоне, — это просто декларация о намерениях, не было еще никакого окончательного соглашения», — пояснил эксперт.
По словам политолога, Еревану и Баку предстоит решить еще массу вопросов — это и поправки в Конституцию Армении относительно Карабаха, и делимитация границы, и другие вопросы. «Трамп прекрасно понимает, что в Закавказье сбрасывать со счетов Россию нельзя.
Ему нужна была картинка примирения Армении и Азербайджана, он ее получил. А дальше – каждодневный труд, который его “не касается”, это дело России и двух конфликтующих сторон. Трамп все медийно поделил», — отметил Ахмет Ярлыкапов.
Достаточно сложным будет вопрос открытия Зангезурского коридора. И здесь без России, считает эксперт, стороны не смогут обойтись. «Этот вопрос, думаю, Путин и Трамп тоже затронут во время своей встречи на Аляске, потому что вопрос теперь важный и для Америки. Будут ли решения, говорить рано», — заключил политолог.
