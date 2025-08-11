Мессенджер Telegram наказали за хранение запрещенного контента

Telegram назначен штраф в 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн рублей
Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 млн рублей Фото:

Мессенджер Telegram оштрафовали на 3,5 млн рублей за хранение запрещенного контента. Об этом следует из решения Таганского суда Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения <...>. Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — говорится в сообщени. Оно опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Сообщается, что мессенджер был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) за невыполнение требования об удалении информации или интернет-страницы. Такая обязанность возлагается на владельца сайта в соответствии с российским законодательством в области информации, информационных технологий и защиты информации. Максимальное предусмотренное наказание по статье — штраф в размере 4 млн рублей.

В конце июля компания Zoom была привлечена к административной ответственности и должна выплатить штраф в размере почти 80 млн рублей. Такое решение вынес Таганский суд Москвы из-за несоблюдения площадкой закона о деятельности иностранных лиц в интернете. По данным суда, нарушение было совершено повторно: ранее компанию уже привлекали к ответственности за аналогичное несоблюдение требований законодательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мессенджер Telegram оштрафовали на 3,5 млн рублей за хранение запрещенного контента. Об этом следует из решения Таганского суда Москвы. «Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения <...>. Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — говорится в сообщени. Оно опубликовано в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». Сообщается, что мессенджер был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) за невыполнение требования об удалении информации или интернет-страницы. Такая обязанность возлагается на владельца сайта в соответствии с российским законодательством в области информации, информационных технологий и защиты информации. Максимальное предусмотренное наказание по статье — штраф в размере 4 млн рублей. В конце июля компания Zoom была привлечена к административной ответственности и должна выплатить штраф в размере почти 80 млн рублей. Такое решение вынес Таганский суд Москвы из-за несоблюдения площадкой закона о деятельности иностранных лиц в интернете. По данным суда, нарушение было совершено повторно: ранее компанию уже привлекали к ответственности за аналогичное несоблюдение требований законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...