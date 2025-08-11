Пермячка, претендующая на звание «Мисс Екатеринбург», обратилась к подписчикам

Уроженка города Красновишерск Пермского края, 24-летняя Мария Кулижникова обратилась к своим подписчикам в соцсетях. Девушка попросила поддержать ее в конкурсе «Мисс Екатеринбург».
«Как все уже знают, участвую в конкурсе „Мисс Екатеринбург“. Через несколько дней завершится голосование за титул „Мисс зрительских симпатий“. Прошу поддержать меня своим голосом, буду очень благодарна», — написала Мария.
Финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2025» пройдет 16 августа, борьбу за корону ведут 14 девушек. Кулижниковой 24 года. Пермячка окончила в УрФУ и музыкальное училище. Девушка также работала в Китае моделью. Сейчас она преподает математику в качестве репетитора и работает учителем игры на скрипке в детской музыкальной школе.
