Пермячка, претендующая на звание «Мисс Екатеринбург», обратилась к подписчикам

Пермячка Кулижникова просит поддержать ее в конкурсе «Мисс Екатеринбург»
Мария Кулижникова борется за главный трофей конкурса красоты - корону
Мария Кулижникова борется за главный трофей конкурса красоты - корону

Уроженка города Красновишерск Пермского края, 24-летняя Мария Кулижникова обратилась к своим подписчикам в соцсетях. Девушка попросила поддержать ее в конкурсе «Мисс Екатеринбург».

«Как все уже знают, участвую в конкурсе „Мисс Екатеринбург“. Через несколько дней завершится голосование за титул „Мисс зрительских симпатий“. Прошу поддержать меня своим голосом, буду очень благодарна», — написала Мария.

Финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2025» пройдет 16 августа, борьбу за корону ведут 14 девушек. Кулижниковой 24 года. Пермячка окончила в УрФУ и музыкальное училище. Девушка также работала в Китае моделью. Сейчас она преподает математику в качестве репетитора и работает учителем игры на скрипке в детской музыкальной школе.

