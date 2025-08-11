Трамп раскрыл, в чем попытается убедить Путина в пятницу

Трамп: я скажу Путину прекратить конфликт на Украине
Трамп призовет Путина прекратить конфликт на встрече на Аляске, заявил лидер Штатов
Президент США Дональд Трамп попытается убедить Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Об этом он заявил в прямом эфире американского телеканала.

«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: „Вам следует прекратить этот конфликт. Вам следует прекратить его“. И он не будет связываться со мной», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он также отметил, что ожидает конструктивного с российским лидером.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал разочарование позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и отмечал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от шагов Москвы. Несмотря на это, Трамп подчеркивал важность продолжения диалога и не раз заявлял о намерении добиться урегулирования конфликта на Украине, хотя ситуация остается нерешенной.

