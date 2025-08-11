Трамп раскрыл, в чем попытается убедить Путина в пятницу

Президент США Дональд Трамп попытается убедить Владимира Путина прекратить конфликт на Украине. Об этом он заявил в прямом эфире американского телеканала.
«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: „Вам следует прекратить этот конфликт. Вам следует прекратить его“. И он не будет связываться со мной», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он также отметил, что ожидает конструктивного с российским лидером.
Ранее Дональд Трамп уже высказывал разочарование позицией Владимира Путина по украинскому вопросу и отмечал, что проведение личной встречи с российским лидером зависит от шагов Москвы. Несмотря на это, Трамп подчеркивал важность продолжения диалога и не раз заявлял о намерении добиться урегулирования конфликта на Украине, хотя ситуация остается нерешенной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.