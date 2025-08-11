Моди заявил Зеленскому о необходимости урегулирования конфликта на Украине

Моди заявил Зеленскому, что нужно завершать конфликт на Украине
Моди заявил Зеленскому, что нужно завершать конфликт на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что Индия намерена и дальше развивать сотрудничество с Украиной и выступает за мирное урегулирование конфликта с Россией. Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Индия сохраняет приверженность активному вкладу в этот процесс и укреплению двусторонних отношений с Украиной», — подчеркнул Моди в соцсетях. В свою очередь Зеленский в своём телеграм-канале выразил благодарность Моди за поддержку принципа, что любые вопросы, касающиеся Украины, должны решаться с участием самой страны.

В сообщении украинского президента также отмечается, что Моди обратил внимание на важность ограничений Индией экспорта российских энергоносителей, особенно нефти, чтобы снизить возможности России по финансированию военных действий. Кроме того, лидеры договорились о встрече лично на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года.

