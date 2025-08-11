В России ощутимо подорожал кофе

Кофе подорожало на 26,9% за 2025 год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цена за 250 граммов зернового кофе составляет примерно 797,8 рублей, заявил «Ценозавр»
Цена за 250 граммов зернового кофе составляет примерно 797,8 рублей, заявил «Ценозавр» Фото:

Цена на кофе выросла в среднем на 26,9%, начиная с начала этого года. Это обусловлено подорожанием сырья и ростом расходов на логистику. Данная информация поступила на основе исследования сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

«С начала 2025 года цены на кофе в России выросли в среднем на 26,9%», — указано в материале «Постньюс». Примерная стоимость растворимого кофе составляет 580,5 рублей за 150 грамм, 656 рублей за 250 грамм молотого и 797,8 рублей за такой же объем зернового.

Ранее сообщалось, какие товары больше всего подорожали за июль. Самым дорогим продуктом стала пшеница, цена на которую за месяц выросла на 27,9%. Следом из продуктов идет апельсиновый сок (15,8%). А из других товаров существенно вырос металл Родий (26%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цена на кофе выросла в среднем на 26,9%, начиная с начала этого года. Это обусловлено подорожанием сырья и ростом расходов на логистику. Данная информация поступила на основе исследования сервиса мониторинга цен «Ценозавр». «С начала 2025 года цены на кофе в России выросли в среднем на 26,9%», — указано в материале «Постньюс». Примерная стоимость растворимого кофе составляет 580,5 рублей за 150 грамм, 656 рублей за 250 грамм молотого и 797,8 рублей за такой же объем зернового. Ранее сообщалось, какие товары больше всего подорожали за июль. Самым дорогим продуктом стала пшеница, цена на которую за месяц выросла на 27,9%. Следом из продуктов идет апельсиновый сок (15,8%). А из других товаров существенно вырос металл Родий (26%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...