В России ощутимо подорожал кофе

Цена на кофе выросла в среднем на 26,9%, начиная с начала этого года. Это обусловлено подорожанием сырья и ростом расходов на логистику. Данная информация поступила на основе исследования сервиса мониторинга цен «Ценозавр».
«С начала 2025 года цены на кофе в России выросли в среднем на 26,9%», — указано в материале «Постньюс». Примерная стоимость растворимого кофе составляет 580,5 рублей за 150 грамм, 656 рублей за 250 грамм молотого и 797,8 рублей за такой же объем зернового.
Ранее сообщалось, какие товары больше всего подорожали за июль. Самым дорогим продуктом стала пшеница, цена на которую за месяц выросла на 27,9%. Следом из продуктов идет апельсиновый сок (15,8%). А из других товаров существенно вырос металл Родий (26%).
