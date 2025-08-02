Назван ТОП-3 самых подорожавших товаров в мире за последний месяц

Самыми подорожавшими в мире товарами за июль стали родий, пшеница и апельсиновый сок. Такая информация следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.
«Родий, пшеница и апельсиновый сок в июле стали самыми подорожавшими в мире товарами», — указано в материале РИА Новости, которые провели анализ источников. Судя по информации, пшеница в цене выросла на 27,9%, металл Родий вырос в цене на 26%, а рост цены апельсинового сока составил 15,8%. Также сообщается о увеличении цены на металлы, такие как индий и палладий — на 8,4% и 4,6%.
Ранее в Свердловской области также фиксировался рост цен на отдельные продукты питания: с середины июня по середину июля подорожали морковь, лук, маргарин, печенье, а также крупы и яблоки. По данным Свердловскстата, стоимость некоторых товаров увеличилась до 9,6%. Одновременно отмечалось снижение цен на яйца, колбасы, молоко, капусту и бананы.
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