Русский язык на Украине хотят лишить защиты

На Украине русский язык хотят лишить статуса регионального
На Украине выступили с инициативой исключить русский язык из перечня тех, что подлежат поддержке и особой защите со стороны властей. По ее мнению, русский язык нужно лишить статуса регионального. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

«Русскому не нужна наша защита», — считает Ивановская. Свою позицию она опубликовала в социальных сетях. 

По мнению Ивановской, русский язык не нуждается в дополнительной защите со стороны украинского государства. В качестве аргумента она сослалась на необходимость привести законодательство, касающееся ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, в соответствие с обновленной версией перевода этого документа. В обращении к премьер-министру омбудсмен указала, что из-за некорректного перевода хартии Россия на протяжении длительного времени обвиняет Украину в нарушении международных обязательств.

