11 августа 2025

Мощный ливень спровоцировал наводнение и оползни в Японии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здания погружены примерно на метр в воду, указано в материале
Здания погружены примерно на метр в воду, указано в материале Фото:

В Японии, в регионе острова Кюсю, проливные дожди спровоцировали оползни и наводнения. В связи с бедствием несколько жителей пропали без вести. Об этом сообщило местное СМИ.

«Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в  регионе Кюсю и прилегающих районах, в результате чего несколько жителей пропали без вести», — указано в материале The Japan Times. За несколько часов выпало около 37 мм осадков, что стало рекордом. Местные власти призвали население эвакуироваться.

Также видно как магазины, дома и автомобили в префектуре Кумамото погружены примерно на метр в воду. По информации, реки, которые вышли из берегов повредили дороги и смыли автомобили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Японии, в регионе острова Кюсю, проливные дожди спровоцировали оползни и наводнения. В связи с бедствием несколько жителей пропали без вести. Об этом сообщило местное СМИ. «Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в  регионе Кюсю и прилегающих районах, в результате чего несколько жителей пропали без вести», — указано в материале The Japan Times. За несколько часов выпало около 37 мм осадков, что стало рекордом. Местные власти призвали население эвакуироваться. Также видно как магазины, дома и автомобили в префектуре Кумамото погружены примерно на метр в воду. По информации, реки, которые вышли из берегов повредили дороги и смыли автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...