11 августа 2025

США перекроют небо над Анкориджем в день визита Путина на Аляску

Власти США временно закроют воздушное пространство над Анкориджем 15 августа во время визита президента России Владимира Путина в штат Аляска. Ограничения будут действовать в день его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом говорится в уведомлении Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

«В уведомлении о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска, указано, что воздушное пространство над крупнейшим городом штата будет закрыто в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (около 5,5 тысячи метров). Ограничение продлится один день — в пятницу», — следует из данных FAA США.

Встреча президентов России и США на Аляске станет первым подобным саммитом после длительного перерыва в двусторонних переговорах. Ранее обе стороны подтвердили участие в переговорах и заявили о намерении обсудить пути урегулирования украинского кризиса. Следующий раунд переговоров, по информации Кремля, может пройти в России.

