Пермские родители рассказали, какой учитель нужен первоклассникам

Пермские родители выбирают для своих первоклассников преимущественно женщин-учителей. Лишь 3 из 100 респондентов готовы доверить ребенка мужчине-педагогу. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.
«Родители первоклассников в Перми имеют четкие предпочтения относительно первого учителя для своих детей. Подавляющее большинство респондентов (36% отцов и 33% матерей) считают, что идеальный первый учитель — это женщина. Только 3% родителей высказались за мужчину-педагога, тогда как для 54% пол учителя не имеет значения», — говорится в исследовании.
Что касается возраста, 39% родителей назвали оптимальным вариантом педагогов 30-40 лет, сочетающих достаточный опыт и энергичность. Учителей до 30 лет предпочитают лишь 9% респондентов, 40-50 лет — 16%, а старше 50 лет — только 7%. Каждый четвертый родитель (24%) считает возраст учителя несущественным фактором.
Исследование также выявило различия во мнениях матерей и отцов. Женщины чаще выбирают учителей 30-40 лет и реже занимают нейтральную позицию по возрасту (15% против 34% у мужчин). Отцы также немного чаще, чем матери, предпочитают педагогов старше 50 лет.
Ранее URA.RU рассказывало, что каждая вторая мать в Перми против оценок по физкультуре, ИЗО, музыке и труду. Мужчины реже поддерживают отмену оценок, полагая, что это может уменьшить творческий потенциал школьников.
