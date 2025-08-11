В аэропорту города Калиспелл (штат Монтана, США) 11 августа произошло столкновение двух небольших самолетов на взлетно-посадочной полосе. В результате инцидента вспыхнул пожар. Об этом сообщают местные издания.
«Авария произошла в дневное время. После столкновения на территории аэропорта началось возгорание», — пишут местные СМИ.
Причины аварии выясняются. На место прибыли экстренные службы. Власти штата Монтана начали расследование случившегося. Данных о пострадавших пока нет.
В начале июня в Соединенных Штатах произошло крушение самолета, на борту которого находились 14 человек. ЧП случилось около аэропорта города Уильямстаун штата Нью-Джерси.
